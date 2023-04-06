UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти перетворюють Запорізьку область на в'язницю: готують нову хвилю арештів і катувань

Ілюстративне фото: окупанти перетворюють Запорізьку область на в'язницю (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти не можуть знищити спротив у Запорізькій області, тому перетворюють захоплені території на в'язницю суворого режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, росіяни вимагають від мешканців завжди мати при собі документи.

Окупанти також посилили контроль за дотриманням комендантської години.

До того ж, загарбники заборонили знімати місця розташування оборонних споруд, навіть якщо це центр міста.

"Тепер пообіцяли "додаткові заходи для виявлення терористів". Тобто цивільним мешканцям загрожує нова хвиля арештів і катувань, адже російські силовики вміють тільки вибивати зізнання в тероризмі", - написав мер Мелітополя.

Федоров впевнений, що окупанти налякані та сподіваються, що терор допоможе зламати людей в окупації. Проте він впевнений, що це марна справа, а Південь - незламний та чекає на деокупацію.

Нагадаємо, росіяни викрадають людей у Запорізькій області.

Окрім того, Федоров повідомляв, що загарбники у Запорізької області готуються до оборони та мінують поля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗапорожская областьВійна Росії проти України