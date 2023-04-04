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Окупанти мінують поля Запорізької області та готуються до оборони, - мер Мелітополя

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Запорізька область, Вівторок 04 квітня 2023 18:08
Окупанти мінують поля Запорізької області та готуються до оборони, - мер Мелітополя Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти Запорізької області готуються до оборони та мінують поля поблизу захопленого міста Дніпрорудне.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Між Михайлівкою та Орлянським на півночі поки що окупованої частини Запорізької області росіяни мінують поля", - йдеться у повідомленні.

Окупанти мінують поля Запорізької області та готуються до оборони, - мер Мелітополя

Федоров зазначив, що місцеві жителі помітили в полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. За один раз протягом 10-20 хвилин ворожа техніка може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри.

"В той час, коли наші аграрії засівали на українських полях високоякісну пшеницю, терористи-окупанти можуть сіяти тільки ненависть і страх. Проте росіяни мають всі шанси самі стати добривом для наступного врожаю", - додав мер Мелітополя.

Нагадаємо, що через анонсований український контрнаступ російська влада протягом останніх кількох тижнів зосередилася на зведенні нових оборонних споруд у Криму.

Українські військові активізували наступальні дії на півдні Запорізької області. У свою чергу, війська РФ не залишають спроб перерізати постачання Бахмута Донецької області.

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