Окупанти мінують поля Запорізької області та готуються до оборони, - мер Мелітополя

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Між Михайлівкою та Орлянським на півночі поки що окупованої частини Запорізької області росіяни мінують поля", - йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що місцеві жителі помітили в полях гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3. За один раз протягом 10-20 хвилин ворожа техніка може "засіяти" протитанковими мінами смугу завдовжки 1-2 кілометри.

"В той час, коли наші аграрії засівали на українських полях високоякісну пшеницю, терористи-окупанти можуть сіяти тільки ненависть і страх. Проте росіяни мають всі шанси самі стати добривом для наступного врожаю", - додав мер Мелітополя.