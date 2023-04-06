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Оккупанты превращают Запорожскую область в тюрьму: готовят новую волну арестов и пыток

Иллюстративное фото: оккупанты превращают Запорожскую область в тюрьму (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты не могут уничтожить сопротивление в Запорожской области, поэтому превращают захваченные территории в тюрьму строгого режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

По его словам, россияне требуют от жителей всегда иметь при себе документы.

Оккупанты также усилили контроль за соблюдением комендантского часа.

К тому же захватчики запретили снимать места расположения оборонительных сооружений, даже если это центр города.

"Теперь пообещали "дополнительные меры по выявлению террористов". То есть гражданским жителям грозит новая волна арестов и пыток, ведь российские силовики умеют только выбивать признание в терроризме", - написал мэр Мелитополя.

Федоров уверен, что оккупанты испуганы и надеются, что террор поможет сломать людей в оккупации. Однако он уверен, что это бесполезно, а Юг - несокрушимый и ждет деоккупацию.

Напомним, россияне похищают людей в Запорожской области.

Кроме того, Федоров сообщал, что захватчики в Запорожской области готовятся к обороне и минуют поля.

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