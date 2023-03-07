Окупанти перетворили всі міста Сєвєродонецького району на військові бази, - голова РВА

Російські військові та колаборанти активно використовують тимчасово окуповані Сєвєродонецьк, Лисичанськ та Рубіжне Луганської області як свої тилові бази.

Про це заявив голова Сєвєродонецької РВА Роман Власенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Еспресо ".

"Я б сказав, що Сєвєродонецьк на лінії зіткнення, тому що навіть потужна ствольна артилерія може дістати до міста, я вже не кажу про "Гради". Місцевими колаборантами та російськими військовими використовується і Сєвєродонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази", – зазначив Власенко.

За його словами, у містах району помічені місця розміщення військ, бази з боєкомплектом. Також виявлено навчальні центри на околицях Сєвєродонецька.

"У нас усі міста Сєвєродонецького району фактично є базами військ Росії", - наголосив Власенко.