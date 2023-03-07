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Оккупанты превратили все города Северодонецкого района в военные базы, - глава РВА

Фото: войска РФ превратили города Северодонецкого района в военные базы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские военные и коллаборанты активно используют временно оккупированные Северодонецк, Лисичанск и Рубежное Луганской области в качестве своих тыловых баз.

Об этом заявил глава Северодонецкой РВА Роман Власенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо".

"Я бы сказал, что Северодонецк на линии столкновения, потому что даже мощная ствольная артиллерия может достать до города, я уже не говорю о "Градах". Местными коллаборантами и российскими военными используется и Северодонецк, и Лисичанск, и Рубежное как тыловые базы", - отметил Власенко.

По его словам, в городах района обнаружены места размещения войск, базы с боекомплектом. Также выявлены учебные центры в окрестностях Северодонецка.

"У нас все города Северодонецкого района фактически являются базами войск России", - подчеркнул Власенко.

Ранее сообщалось, что оккупанты увеличивают группировку войск во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

Напомним, больных жителей Северодонецка отправляют домой, поскольку помещение больницы готовят под хирургию для военных РФ.

Также мы писали, что россияне продолжают заселять своих военных в пустые квартиры и дома в оккупированном Северодонецке Луганской области.

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Вторжение России в УкраинуЛуганскСеверодонецк