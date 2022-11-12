Окупанти перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Фіксуємо рух сил окупантів у Маріуполі та Маріупольському районі. Військова техніка, у тому числі важка та системи ППО "Бук", а також мобілізовані у великій кількості сьогодні перекидаються на напрямок Бердянська", - зазначив Андрющенко.

За його словами, через великий трафік (коридор у Крим суходолом, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автомобілі та тягачі рухаються спочатку трасою Маріуполь-Микільське, потім Микільське-Мангшу, і далі об'їзною дорогою Мангуша в напрямку Бердянська.