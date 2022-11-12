Окупанти перетворили Маріуполь на перехрестя ротацій

Після відступу російських військ з Херсона, Маріуполь перетворено на перехрестя ротацій окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Фіксуємо рух сил окупантів у Маріуполі та Маріупольському районі. Військова техніка, у тому числі важка та системи ППО "Бук", а також мобілізовані у великій кількості сьогодні перекидаються на напрямок Бердянська", - зазначив Андрющенко.
За його словами, через великий трафік (коридор у Крим суходолом, на ділянці Маріуполь-Мангуш) військові автомобілі та тягачі рухаються спочатку трасою Маріуполь-Микільське, потім Микільське-Мангшу, і далі об'їзною дорогою Мангуша в напрямку Бердянська.
Раніше повідомлялося, що після відступу росіян із Херсона у Маріуполі фіксують стрімке збільшення кількості окупаційних військ. Після Херсона Маріуполь впевнено перетворюється на головний військово-логістичний хаб та тилову базу окупантів.
Нагадаємо, 9 листопада російське командування заявило про відступ із правобережжя Херсонської області. Вже 11 листопада підрозділи українських військових зайшли до Херсона.
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