RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты превратили Мариуполь в перекресток ротаций

Фото: российские военные превратили Мариуполь в перекресток ротаций (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

После отступления российских войск из Херсона, Мариуполь превращен в перекресток ротаций оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Фиксируем движение сил оккупантов в Мариуполе и Мариупольском районе. Военная техника, в том числе тяжелая и системы ПВО "Бук", а также мобилизованные в большом количестве сегодня перебрасываются на направление Бердянска", - отметил Андрющенко.

По его словам, из-за большого трафика (коридор в Крым по суше, на участке Мариуполь-Мангуш) военные автомобили и тягачи двигаются сначала по трассе Мариуполь-Никольское, затем Никольское-Мангшу, и дальше по объездной дороге Мангуша в направлении Бердянска.

Ранее сообщалось, что после отступления россиян из Херсона в Мариуполе фиксируют стремительное увеличение количества оккупационных войск. После Херсона Мариуполь уверенно превращается в главный военно-логистический хаб и тыловую базу оккупантов.

Напомним, 9 ноября российское командование заявило об отступлении с правобережья Херсонской области. Уже 11 ноября подразделения украинских военных зашли в Херсон.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Войска РФМариупольВторжение России в Украину