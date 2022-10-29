Окупанти перекинули до Херсона партію мобілізованих росіян, - ОК "Південь"

Зазначається, що мобілізовані прибутки з низькою мотивацією, слабкою підготовкою та частковим екіпіруванням.

Упродовж дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. Наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем ППО та опорного пункту у Миколаївському, Первомайському та Бериславському районах.

Уточнюється, що протягом дня росіяни 8 разів атакували авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району.

Втрати ворога за добу:

34 окупанти,

2 реактивні системи залпового вогню "Град",

4 танки,

3 міномети 120 калібру,

самохідна гармата "Гіацинт",

причіпна гаубиця,

три склади боєприпасів.

Ще чотири артилерійські установки та ворожий танк пошкоджено.

Упродовж дня наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 160 вогневих завдань. Наша авіація завдала 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем ППО та опорного пункту у Миколаївському, Первомайському та Бериславському районах.

Уточнюється, що протягом дня росіяни 8 разів атакували авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району.

У Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 9 корабель і катерів, у тому числі великий десантний корабель, 2 надводних і 1 підводний носії двох десятків високоточних крилатих ракет типу "Калібр".

Раніше ми писали, що російські загарбники планують провести рейди в Херсоні, щоб знайти патріотів України, які не залишили окупованого міста.

Нагадаємо, нещодавно окупанти посилили фільтрацію у Херсонській області. У Херсоні також закрили частину торгових точок та аптек, обмежили постачання та скоротили медичні установи.

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