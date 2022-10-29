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Оккупанты перебросили в Херсон партию мобилизованных россиян, - ОК "Юг"

Фото: Оккупанты перебросили в Херсон партию мобилизованных россиян (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

На правый берег Днепра в Херсонской области оккупанты доставили очередную партию мобилизованных российских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что мобилизованные прибыли с низкой мотивацией, слабой подготовкой и частичной экипировкой.

В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертыванию систем ПВО и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.

Уточняется, что за день россияне 8 раз атаковали авиацией наши позиции, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района.

Потери врага за сутки:

  • 34 оккупанта,
  • 2 реактивные системы залпового огня "Град",
  • 4 танка,
  • 3 миномета 120 калибра,
  • самоходная пушка "Гиацинт",
  • прицепная гаубица,
  • три склада боеприпасов.

Еще четыре артиллерийские установки и вражеский танк повреждены.

В течение дня наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 160 огневых задач. Наша авиация нанесла 8 ударов по районам сосредоточения сил и оружия противника, развертыванию систем ПВО и опорному пункту в Николаевском, Первомайском и Бериславском районах.

Уточняется, что за день россияне 8 раз атаковали авиацией наши позиции, а также освобожденные в начале октября населенные пункты Бериславского района.

В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 9️ кораблей и катеров, в том числе большой десантный корабль, 2 надводных и 1 подводный носители двух десятков высокоточных крылатых ракет типа "Калибр".

Ранее мы писали, что российские захватчики планируют провести рейды в Херсоне, чтобы найти патриотов Украины, которые не покинули оккупированный город.

Напомним, недавно оккупанты усилили фильтрацию в Херсонской области. В Херсоне также закрыли часть торговых точек и аптек, ограничили поставки и сократили медицинские учреждения.

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Херсонская область