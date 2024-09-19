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Окупанти перекидають техніку з Херсонського напрямку в Курську область, - партизани

Фото: окупанти перекидають техніку з Херсонського напрямку в Курську область (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти перекидають техніку з Херсонського напрямку до Курської області. Перед цим вони ремонтують її у Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти відстежили переміщення озброєння, боєприпасів, військової техніки 810-ї бригади морської піхоти РФ", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, на рембазах у Криму вони активно відновлюють усю пошкоджену техніку та відправляють для подальшого ешелонування до Курської області.

"Це говорить про брак озброєння на Курському напрямку, який намагаються заповнити за рахунок менш активних напрямків, таких як Херсонський", - вважають у "АТЕШ".

 

 

Ситуація у Курській області

Українські військові вже більше місяця ведуть наступ у Курській області. За даними Іституту вивчення війни, ЗСУ розширили плацдарм у Курській області.

Додамо, що буквально нещодавно ЗСУ вразили місце скупчення окупантів у Курській області. Цей удар став відповіддю на обстріл Інституту зв'язку у Полтаві 3 вересня.

До того ж 18 вересня українські дрони атакували склад зі снарядами, ракетами, у тому числі з північнокорейськими, в Торопці Тверської області. Важливо те, що цей склад забезпечував угруповання росіян саме у Курській області.

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