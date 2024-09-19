Окупанти перекидають техніку з Херсонського напрямку в Курську область, - партизани

Ситуація у Курській області

Українські військові вже більше місяця ведуть наступ у Курській області. За даними Іституту вивчення війни, ЗСУ розширили плацдарм у Курській області.

Додамо, що буквально нещодавно ЗСУ вразили місце скупчення окупантів у Курській області. Цей удар став відповіддю на обстріл Інституту зв'язку у Полтаві 3 вересня.

До того ж 18 вересня українські дрони атакували склад зі снарядами, ракетами, у тому числі з північнокорейськими, в Торопці Тверської області. Важливо те, що цей склад забезпечував угруповання росіян саме у Курській області.

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