Відповідь за обстріл Полтави. ЗСУ показали удар по скупченню росіян у Курській області

Українські військові уразили місце скупчення окупантів у Курській області. Цей удар став відповіддю на обстріл Інституту зв'язку у Полтаві 3 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео , опубліковане підрозділом "Khorne Group" 116-ї ОМБр.

"Атвєточка за полтавське училище зв'язку. Орки перемішалися в купу будівельного сміття. Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо", - йдеться у дописі до кадрів.

Не перша відповідь

19 листопада 2023 року, в День ракетно-артилерійських військ РФ під час нагородження, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Тоді ЗСУ знищили десятки окупантів.

Як пізніше з'ясувалося, цей удар став відповіддю за атаку РФ по військовослужбовцям 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади 3 листопада 2023 року.