ua en ru
Нд, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відповідь за обстріл Полтави. ЗСУ показали удар по скупченню росіян у Курській області

Україна, Неділя 15 вересня 2024 15:25
UA EN RU
Відповідь за обстріл Полтави. ЗСУ показали удар по скупченню росіян у Курській області Фото: ЗСУ вдарили по скупченню росіян у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові уразили місце скупчення окупантів у Курській області. Цей удар став відповіддю на обстріл Інституту зв'язку у Полтаві 3 вересня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео, опубліковане підрозділом "Khorne Group" 116-ї ОМБр.

"Атвєточка за полтавське училище зв'язку. Орки перемішалися в купу будівельного сміття. Привозьте нам більше строковиків і десантників. Ми за всіма вами спостерігаємо", - йдеться у дописі до кадрів.

Не перша відповідь

19 листопада 2023 року, в День ракетно-артилерійських військ РФ під час нагородження, ЗСУ вдарили по місцю розташування 810-ї бригади морської піхоти РФ в Херсонській області. Тоді ЗСУ знищили десятки окупантів.

Як пізніше з'ясувалося, цей удар став відповіддю за атаку РФ по військовослужбовцям 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади 3 листопада 2023 року.

Обстріл Полтави 3 вересня

Російські війська атакували Полтаву ракетами 3 вересня. Під удар, зокрема, потрапила одна із будівель Інституту зв'язку. Окупанти під час обстрілу використали балістику.

Рятувальники розбирали завали кілька днів. За останніми даними, під час удару по Полтаві 58 людей загинули, ще 328 були поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Курська область Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Зеленський показав наслідки удару Росії по Харкову
Зеленський показав наслідки удару Росії по Харкову
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США