Ситуация в Курской области

Украинские военные уже больше месяца ведут наступление в Курской области. По данным Иститута изучения войны, ВСУ расширили плацдарм в Курской области.

Добавим, что буквально недавно ВСУ поразили место скопления оккупантов в Курской области. Этот удар стал ответом на обстрел Института связи в Полтаве 3 сентября.

К тому же 18 сентября украинские дроны атаковали склад со снарядами, ракетами, в том числе и с северокорейскими, в Торопце Тверской области. Важно то, что этот склад обеспечивал группировку россиян именно в Курской области.

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