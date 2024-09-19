ЗСУ розширили плацдарм у Курській області, а РФ просунулася на Донбасі: карти ISW

Українські військові мали просування у Курській області. Натомість російські загарбники тиснуть вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в межах Торецька, біля Покровська, а також фіксується просування ворога під Гуляйполем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Операція ЗСУ в Росії

Повідомляється, що 18 вересня українські сили продовжили штурм Глушківського району Курської області.

18 вересня російські джерела, у тому числі Міноборони РФ, заявили, що війська РФ начебто відбили атаки ЗСУ поблизу Веселого, Медвежого та Нового Путі.

Українські війська нещодавно розширили свій плацдарм у Курській області. Геолокаційні кадри від 17 вересня показують, що ЗСУ просунулися на схід від Краснооктябрьского (на південний захід від Коренево)

17 вересня Міноборони РФ заявляло, що українські війська атакували на південний схід від Коренево в районі Обухівки та Любимівки, а також на північний захід від Суджі в районі Малої Локні.

Геолокаційні кадри, опубліковані 17 і 18 вересня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися на схід уздовж двох лісистих районів на південний схід від Коренево та на південь від Обуховки.

18 вересня російські "воєнкори" розповідали, що війська РФ просунулися на південь від Дуровки та вздовж траси Коренево-Шептуховка-Сафонівка (35Н-564).

Також російські блогери стверджували 16 і 17 вересня, що путінські війська просунулися в районі Ольговки та Успенівки.

У Міноборони РФ 18 вересня заявили, що російські війська вели наступальні дії на південний схід від Кореневого в районі Миколаєво-Дар'їно, Дар'їно, Любимівки, Толстий Луг та на південний схід від Суджі в районі Плехового.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що нещодавно війська РФ здійснили механізований штурм українських позицій на південний схід від Коренево.

Речник Харківської обласної військової адміністрації Олексій Дмитрашківський 18 вересня повідомив AFP, що українські війська "зупинили контрнаступ" РФ у Курській області та стабілізували ситуацію.

Дмитрашківський заявив, що війська РФ відбили невизначений населений пункт і увійшли до іншого невизначеного населеного пункту в Курській області після початку російських контратак у ніч на 11 вересня.

"ISW ще не спостерігала, як українські сили повністю зупинили російське просування в Курській області, хоча Дмитрашківський може посилатися на події, які вийшли за межі доступної інформації в межах обмеження збору для цього звіту", - пишуть аналітики.

Також в ISW додають, що продовжують відстежувати російські контратаки в Курській області, але поки "не спостерігають широкомасштабних бойових дій, які вказують на те, що російські війська розпочали широкомасштабну узгоджену контрнаступальну операцію, спрямовану на повне витіснення українських сил з Курської області".

Схід України. Операція №1 - Харківська область

18 вересня російські окупанти продовжили наступ на півночі Харківської області, однак підтверджених змін на лінії фронту не було.

Війська РФ продовжували штурмувати Вовчанськ, а російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ проводили контратаки в межах Вовчанська та поблизу Глибокого та Липців.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно підтвердили просування вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна.

На геолокаційних кадрах від 18 вересня видно, що війська РФ просувалися на захід від Табаївки, на захід від Кармазинівки, на південь вздовж траси О-131306, та на південь від Макіївки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ також просунулися в лісових районах поблизу Піщаного та Невського, але в ISW не помітили візуальних доказів.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти завдали ударів поблизу Синьківки, Кругляківки, Колісниківки, Петропавлівки, Новоосинового, Стельмахівки та Лозової, біля Андріївки, Черещини, Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Невського і Торського.

Операція №3 - Донецька область

Російські загарбники 17 і 18 вересня продовжували наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського та на південний схід від Сіверська в районі Виїмки, але без жодного підтвердженого просування.

Війська РФ продовжували наступальні дії під Часовим Яром, біля Ступочок, Білої Гори та Кліщіївки 17 і 18 вересня, але не досягли підтверджених успіхів.

Російський "воєнкор" заявляв, що російські підрозділи перетнули канал Сіверський Донець - Донбас у напрямку Ступочок 17 вересня.

Інший російський блогер розповідав, що путінські війська намагаються встановити міцні позиції в Жовтневому мікрорайоні у східній частині Часового Яру.

Війська РФ нещодавно досягли незначних успіхів у Торецьку. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 вересня, показують, що окупанти просунулися вздовж вулиці Центральної у східній частині міста, а російські блогери стверджували про просування далі на північ і на захід у межах східної околиці Торецька.

Інший російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися в лісистих районах на південний схід від Торецька, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти також продовжували наступальні дії в районі Дачного, біля Неліпівки та Нью-Йорка, Олександрополя та під Торецьком у напрямку Щербинівки 17 і 18 вересня.

Повідомляється, що російські окупанти продовжували просування на південний схід і схід від Покровська, але підтвердження не було.

Російські блогери стверджували 17 і 18 вересня, що війська РФ просунулися на захід через річку Журавка в межах Гродівки та в північній частині цього селища.

Російські "воєнкори" розповідали, що путінські війська просунулися до вулиці Гоголя у північно-східній частині Селидового та до північної околиці Гірника.

Інший російський блогер 18 вересня продовжував стверджувати, що війська РФ начебто захопили Гродівку та ведуть зачистку міста. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих російських заяв.

17 вересня російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Новоолександрівки, Новоторецьке, Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Красний Яр, Новогродівки, Орлівки, Селидового, Михайлівки, Миколаївки, Маринівки, Желанне Перше, Українська та Цукуриного 18 вересня.

Війська РФ продовжували наступальні операції на захід від Донецька в районі Георгіївки, Максимільянівки та у напрямку Дальнього, але без підтвердженого просування.

Російський "воєнкор" стверджував, що авіація РФ нещодавно завдала ударів по Терновській дамбі вздовж Курахівського водосховища в Кураховому, але досі не завдала значних пошкоджень дорожньому покриттю дамби.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри від 18 вересня показують, що окупанти просунулися на північ від Водяного.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжували просуватися поблизу шахти "Південнодонбаська №1", а ЗСУ продовжували контратаку біля шахт "Південнодонбаська" №1 та №3 (обидві на північний схід від Вугледару).

17 і 18 вересня російські загарбники також наступали поблизу Костянтинівки, Катеринівки, Богоявленки, Вугледара та Новоукраїнки.

Українські та російські джерела ISW не повідомляли про бойові дії в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 18 вересня.

17 вересня ВМС ЗСУ повідомили, що українські ракетні підрозділи нещодавно завдали ударів по російських складах боєприпасів поблизу окупованого Глибокого Маріупольського району Донецької області.

Як повідомляло "Радіо Свобода", за словами очевидців, 13 вересня та в ніч проти 16 вересня ЗСУ завдавали ударів поблизу Глибокого.

ЗМІ публікувало супутникові знімки, на яких видно пошкодження на імовірних російських складах боєприпасів і великі сліди пожеж на прилеглих територіях.

"Південна вісь"

Російські окупанти нещодавно просунулися на схід Запорізької області в районі Гуляйполя.

Геолокаційні кадри від 18 вересня показують, що війська РФ захопили садову територію на північному заході Марфополя, а російський блогер заявив 18 вересня, що війська РФ начебто окупували весь Марфопіль і трохи просунулися в полях на північний захід від Гуляйполя.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 18 вересня російські загарбники атакували поблизу Гуляйполя.

У звіті аналітиків вказується, що з 18 липня 2024 року експери ISW не спостерігали підтверджених досягнень росіян на цьому напрямку.

18 вересня на заході Запорізької області тривали обмежені позиційні бойові дії, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти атакували в районі Новоданилівки, поблизу Малої Токмачки, біля Новоандріївки та Щербаків 17 і 18 вересня.

Російський "воєнкор" стверджував, що 17 вересня війська РФ дещо активізувалися біля Копані (на північний захід від Роботиного).

Українські та російські джерела повідомляли, що 18 вересня війська РФ здійснили інтенсивне повітряне бомбардування районів на заході Запорізької області, в тому числі поблизу Кам'янського, Оріхова та Комишувахи.

Російські загарбники здійснили обмежені атаки на лівому березі Херсонської області та на островах у дельті річки Дніпро 17 і 18 вересня.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як повідомляли у Генеральному штабі 18 вересня у вечірньому звіті, від початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що більш ніж половина від загальної кількості боїв відбулися на Покровському та Курахівському напрямках у Донецькій області.