Окупанти перекидають з Росії нові колони військової техніки та готують провокації (відео)

Переміщення техніки та засобів окупантів

Окупанти часто вдаються до переміщення бойової техніки у зв'язку з чисельними втратами на фронті. Такі маніпуляції загарбники зазвичай проводять через тимчасово окуповані території для підтримки військової агресії.

Зокрема, наприкінці листопада росіяни перекинули військову техніку на Маріупольський напрямок.Також РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом міста активно літає авіація.

Нещодавно стало відомо про те, що Росія перекидає окупантів з Якутії в тимчасово окупований Джанкой. Місто останнім часом перетворилося на масштабний хаб для живої сили та техніки ворога. Варто зауважити, що українські партизани виявили там місця розміщення техніки та особового складу окупантів.

Також днями ми розповідали про те, як у тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували переміщення колон російської військової техніки, в складі яких були вантажівки з боєкомплектами та танком.

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