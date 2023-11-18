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РФ продовжує перекидати резерви через Маріуполь на фронт. Але змінила тактику

Маріуполь, Субота 18 листопада 2023 11:56
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РФ продовжує перекидати резерви через Маріуполь на фронт. Але змінила тактику Фото: окупанти почали перекидати резерви через Маріуполь на фронт уночі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти продовжують активне перекидання резервів через Маріуполь Донецької області на фронт. Щоправда, поміняли тактику - рух відбувається лише вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Понад 20 тягачів з танками та іншою гусенічною важкою техникою було перекинуто вночі черз Маріуполь в напрямок Бердянська", - розповів він.

РФ продовжує перекидати резерви через Маріуполь на фронт. Але змінила тактику

Окупанти почали перекидати резерви через Маріуполь на фронт уночі (t.me/andriyshTime)

Андрющенко зазначив, що спостерігається чітке повернення до тактики перекидання техники вночі.

"Характер та її складова вказують на можливе нове формування резервів на Запоріжському напрямку замість тих, які три тижні тому було перекинуто на північ Донецької області", - додав радник мера.

Ситуація у районі Маріуполя

В останні дні російська армія активніше почала перекидати резерви через тимчасово окупований Маріуполь, який був захоплений у лютому 2022 року. Тільки за 15 листопада ворог перекинув дві колони по 10 вантажівок з боєкомплектом через Маріуполь - Мангуш. Крім того, РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом Маріуполя активно літає авіація.

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