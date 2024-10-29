Окупанти перебувають за три кілометри від Куп’янська, місто руйнують КАБами, - МВА

"Ворог фактично знаходиться на відстані 2,5-3 кілометри від Куп'янська. Постійні обстріли, постійні руйнування критичної цивільної інфраструктури. Навіть якщо говорити про правий берег, ворог постійно б’є, в тому числі керованими авіабомбами потужністю півтори тонни. Це шалена руйнівна сила", - розповів Беседін.

Він додав, що на правобережжі Куп’янська ще працюють деякі установи, жителям надаються комунальні послуги, однак спрогнозувати ситуацію через тиждень буде важко. Евакуація населення з міста триває.