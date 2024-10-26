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Евакуація з Куп'янської громади: щодня рятують від 100 до 200 людей

Субота 26 жовтня 2024 22:26
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Евакуація з Куп'янської громади: щодня рятують від 100 до 200 людей Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Едуард Ткач

Війська РФ постійно обстрілюють Куп'янську громаду Харківської області. У зв'язку з цим, звідти щодня евакуюють від 100 до 200 людей.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ситуація вкрай важка, тому посилюємо заходи евакуації з того напрямку. Щодня звідти виїжджає від 100 до 200 людей", - розповів Синєгубов.

Він уточнив, що більш за все люди виїжджають з лівого берега річки Оскіл, яка протікає містом. Це пов'язано з тим, що там неможливо відновлювати пошкоджену обстрілами РФ інфраструктуру та надавати комунальні послуги.

"Ані водопостачання, ні електропостачання і, звісно, теплопостачання в зимовий період там ми забезпечити ми вже не зможемо", - наголосив очільник ОВА.

Також Олег Синєгубов додав, що з лівого берега Осколки залишається ще евакуювати приблизно 1,5 тисячі людей. На правому березі в самому населеному пункті Куп'янськ залишається близько 2,5 тисяч мешканців. У свою чергу, дітей із цього напрямку вже вивезли.

Нагадаємо, кілька днів тому голова Харківської ОВА повідомив, що росіяни атакують переправи на річці Оскіл. У зв'язку з цим ускладнено евакуацію Куп'янська та інших прилеглих населених пунктів.

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