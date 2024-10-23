Б'ють по переправах. Окупанти перешкоджають евакуації з Куп'янська
Російські окупанти атакують переправи на річці Оскіл. Через це ускладнено евакуацію Куп'янська та інших прилеглих населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.
За його словами, з населених пунктів Куп'янського напрямку необхідно евакуювати 9 тисяч осіб. З них понад 4 800 людей проживають у населених пунктах Куп'янської громади.
Пріоритетом в евакуації є лівобережна частина річки Оскіл, де залишається понад 2700 цивільного населення.
"Ситуація ускладнюється тим, що росіяни б'ють по переправах. Що унеможливлює забезпечення відновлення критичної інфраструктури на тій території", - додав Синєгубов.
Він зазначив, що удари росіян по переправам через Оскіл фіксувалися вчора, 22 жовтня. Наразі Україна працює над відновленням логістичного сполучення.
Евакуація з Куп'янська
Нагадаємо, 15 жовтня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що влада Харківської області вирішила провести евакуацію мешканців трьох громад. Зокрема, йдеться про Куп'янськ.
Синєгубов пояснював таку необхідність тим, що на лівому березі річки Оскіл може не бути електро-, водо- та теплопостачання.
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