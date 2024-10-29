Оккупанты находятся в трех километрах от Купянска, город разрушают КАБами, - ГВА

"Враг фактически находится в 2,5-3 километрах от Купянска. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", - рассказал Беседин.

Он добавил, что на правобережье Купянска еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги, однако спрогнозировать ситуацию через неделю будет сложно. Эвакуация населения из города продолжается.