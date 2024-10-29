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Оккупанты находятся в трех километрах от Купянска, город разрушают КАБами, - ГВА

Фото: оккупанты находятся в трех километрах от Купянска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские оккупанты находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Город разрушают управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона.

"Враг фактически находится в 2,5-3 километрах от Купянска. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", - рассказал Беседин.

Он добавил, что на правобережье Купянска еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги, однако спрогнозировать ситуацию через неделю будет сложно. Эвакуация населения из города продолжается.

Ситуация в Купянске

Напомним, недавно глава Харьковской ОВА сообщил, что войска РФ постоянно обстреливают Купянскую общину. В связи с этим, оттуда ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек.

Кроме того, по его словам, россияне атакуют переправы на реке Оскол. В связи с этим усложнена эвакуация Купянска и других прилегающих населенных пунктов.

Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), фиксируется незначительное продвижение оккупантов возле Купянска.

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