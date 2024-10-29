Оккупанты находятся в трех километрах от Купянска, город разрушают КАБами, - ГВА

Российские оккупанты находятся в 2,5-3 километрах от Купянска Харьковской области. Город разрушают управляемыми авиабомбами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона.
"Враг фактически находится в 2,5-3 километрах от Купянска. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", - рассказал Беседин.
Он добавил, что на правобережье Купянска еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги, однако спрогнозировать ситуацию через неделю будет сложно. Эвакуация населения из города продолжается.
Напомним, недавно глава Харьковской ОВА сообщил, что войска РФ постоянно обстреливают Купянскую общину. В связи с этим, оттуда ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек.
Кроме того, по его словам, россияне атакуют переправы на реке Оскол. В связи с этим усложнена эвакуация Купянска и других прилегающих населенных пунктов.
Согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), фиксируется незначительное продвижение оккупантов возле Купянска.
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