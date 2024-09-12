В Харкові пролунали вибухи: росіяни завдають ударів по місту
В Харкові сьогодні, 12 серпня, пролунали звуки вибухів. Російські окупанти завдають удари по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!", - повідомив Синєгубов.
Водночас Терехов повідомив, що по одному з густонаселених районів міста зафіксовано відразу два "прильоти".
"На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - додав він.
Оновлено о 17:13.
Терехов повідомив, що ворожі удари прийшлися по приватному сектору.
"Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила", - зауважив мер.
Оновлено о 17:41.
Мер Харкова повідомив, що на місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину. Водночас Синєгубов зауважив, що їх життю та здоровʼю загрози немає.
Нагадаємо, що раніше сьогодні російські окупанти обстріляли Борову Харківської області. В результаті ворожої атаки почались пожежі.
Крім того, військові РФ завдали удару по автомобілях гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Троє українців, які були штатними працівниками МКЧХ, загинули.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.