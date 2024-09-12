ua en ru
Чт, 12 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Харкові пролунали вибухи: росіяни завдають ударів по місту

Харків, Четвер 12 вересня 2024 16:50
UA EN RU
В Харкові пролунали вибухи: росіяни завдають ударів по місту Фото: в Харкові лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Харкові сьогодні, 12 серпня, пролунали звуки вибухів. Російські окупанти завдають удари по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова та мера міста Ігоря Терехова.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!", - повідомив Синєгубов.

Водночас Терехов повідомив, що по одному з густонаселених районів міста зафіксовано відразу два "прильоти".

"На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - додав він.

Оновлено о 17:13.

Терехов повідомив, що ворожі удари прийшлися по приватному сектору.

"Пошкоджені житлові будинки, але, на щастя, інформація про жертв та постраждалих не надходила", - зауважив мер.

Оновлено о 17:41.

Мер Харкова повідомив, що на місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину. Водночас Синєгубов зауважив, що їх життю та здоровʼю загрози немає.

Нагадаємо, що раніше сьогодні російські окупанти обстріляли Борову Харківської області. В результаті ворожої атаки почались пожежі.

Крім того, військові РФ завдали удару по автомобілях гуманітарної місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Троє українців, які були штатними працівниками МКЧХ, загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
США планують коригувати свою позицію щодо озброєння, яке надають Україні, - Блінкен
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США