Обстріл Харкова: один з КАБів вдарив біля ТЦ, поранено рятувальників

Російські окупанти сьогодні, 17 вересня, вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Одна з них влучила біля ТЦ, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram .

За словами мера, всього було відомо про два "прильоти" авіабомб у Київському районі міста.

У свою чергу Терехов повідомив про шістьох поранених від авіаудару по Харкову.

За його словами, поранення отримали четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поблизу місця "прильоту".

Що передувало

Варто зауважити, що росіяни вже кілька місяців використовують для атак на Харків керовані авіабомби. Вони призводять до значних руйнувань та становлять серйозну загрозу для мирного населення.

Зокрема, 15 вересня авіабомба вдарила по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок такої атаки було відомо про десятки постраждалих мирних жителів.

Більш детально про те, якими саме авіабомбами ворог атакує Харків, - у матеріалі РБК-Україна.

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