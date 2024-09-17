Обстріл Харкова: один з КАБів вдарив біля ТЦ, поранено рятувальників
Російські окупанти сьогодні, 17 вересня, вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Одна з них влучила біля ТЦ, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram та мера Харкова Ігоря Терехова у Telegram.
"Обстріл Харкова: одне влучення КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торговельного центру", - зазначив Синєгубов.
За його словами, поранення отримали четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поблизу місця "прильоту".
У свою чергу Терехов повідомив про шістьох поранених від авіаудару по Харкову.
За словами мера, всього було відомо про два "прильоти" авіабомб у Київському районі міста.
Що передувало
Варто зауважити, що росіяни вже кілька місяців використовують для атак на Харків керовані авіабомби. Вони призводять до значних руйнувань та становлять серйозну загрозу для мирного населення.
Зокрема, 15 вересня авіабомба вдарила по багатоповерхівці у Харкові. Внаслідок такої атаки було відомо про десятки постраждалих мирних жителів.
Більш детально про те, якими саме авіабомбами ворог атакує Харків, - у матеріалі РБК-Україна.
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