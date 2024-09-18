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У Харкові збільшилася кількість поранених через вчорашній обстріл

Харків, Середа 18 вересня 2024 07:51
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У Харкові збільшилася кількість поранених через вчорашній обстріл Фото: у Харкові заявили про збыльшення числа поранених через удар РФ 17 вересня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові збільшилася кількість поранених через вчорашню російську атаку із застосуванням керованих авіаційних бомб до дев'яти людей. Раніше було відомо про сім постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

За словами мера Харкова, ще двоє цивільних мешканців міста звернулися до медиків після вчорашнього обстрілу.

"Тож постраждалих тепер дев'ятеро, серед них четверо наші рятівники, що були поранені у день свого професійного свята", - написав він у своєму Telegram вранці 18 вересня.

Перед тим, вчора ввечері, повідомлялося, що серед постраждалих були четверо працівників ДСНС та троє цивільних.

Авіаудар по Харкову 17 вересня

Зазначимо, що ворожа повітряна атака на Харків відбулася вчора, 17 вересня, коли в Україні відзначали День рятувальників. Одне з влучень російського КАБ зафіксували у лісосмузі поблизу торговельного центру.

Спочатку було відомо про чотирьох поранених рятувальників, які ліквідували пожежу поблизу місця "прильоту", але кількість постраждалих зростала.

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