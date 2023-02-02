Окупанти обстріляли звільнене Невське: снаряд влучив на подвір'я, є поранена

Російські окупанти гатять по деокупованих селах Луганської області. Зокрема, один зі снарядів потрапив на двір будинку у Невському, поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської області Сергія Гайдая.

"Звільнені території продовжують потерпати від ворожих обстрілів. Вчора на одне з подвір‘їв жителів села Невське прилетів російський снаряд", - розповів він.

За словами Гайдая, зачепило його власницю, що знаходилася в той момент на вулиці.

"Жінку поранено в ногу. Її одразу було евакуйовано до лікарні у Донецькій області", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, 16 січня російські військові атакували село Невське у Луганській області та поранили одну людину.

Нагадаємо, що у деокупованому селі Невське (Луганська область) правоохоронці виявили декілька танкових снарядів армії РФ.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.