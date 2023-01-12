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У звільненому селі Луганської області знайшли танкові та артилерійські снаряди РФ (фото)

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Невське, Четвер 12 січня 2023 15:35
У звільненому селі Луганської області знайшли танкові та артилерійські снаряди РФ (фото) Фото: У звільненому селі Луганської області знайшли танкові та артилерійські снаряди РФ (t.me/police_Luganschina)
Автор: Дмитро Браславський

У деокупованому селі Невське (Луганська область) правоохоронці виявили декілька танкових снарядів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Луганської області.

"Протягом п’яти днів, вибухотехніки обстежили на наявність ворожих боєприпасів, їх залишків та інших вибухонебезпечних предметів с. Невське", - йдеться у повідомленні.

Вибухотехніки поліції зазначають, що під час огляду території селища фахівці виявили та надалі знищили наступні снаряди:

  • п’ять осколково-фугасних снарядів калібру 152 мм;
  • три танкових вишибних заряди;
  • два вишибних артилерійських заряди;
  • два танкових кумулятивних снаряди калібром 125 мм.

Нагадаємо, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

Внаслідок російської агресії за минулу добу у селі Невське Луганської області загинуло дві та постраждало ще дві людини, також поранень зазнали шість жителів Донецької області.

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