У звільненому селі Луганської області знайшли танкові та артилерійські снаряди РФ (фото)
У деокупованому селі Невське (Луганська область) правоохоронці виявили декілька танкових снарядів армії РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Луганської області.
"Протягом п’яти днів, вибухотехніки обстежили на наявність ворожих боєприпасів, їх залишків та інших вибухонебезпечних предметів с. Невське", - йдеться у повідомленні.
Вибухотехніки поліції зазначають, що під час огляду території селища фахівці виявили та надалі знищили наступні снаряди:
- п’ять осколково-фугасних снарядів калібру 152 мм;
- три танкових вишибних заряди;
- два вишибних артилерійських заряди;
- два танкових кумулятивних снаряди калібром 125 мм.
Нагадаємо, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.
Внаслідок російської агресії за минулу добу у селі Невське Луганської області загинуло дві та постраждало ще дві людини, також поранень зазнали шість жителів Донецької області.
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