Окупанти завдали артилерійського удару по селу Невське у Луганській області: є поранений
Російські військові атакували село Невське у Луганській області та поранили одну людину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.
"У селі Невське, внаслідок артобстрілів окупаційними військами РФ, тілесні ушкодження отримав місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці зазначили, що також було пошкоджено приватне домоволодіння.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що у деокупованому селі Невське (Луганська область) правоохоронці виявили декілька танкових снарядів армії РФ.
До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.
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