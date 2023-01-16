ua ru
Пн, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти завдали артилерійського удару по селу Невське у Луганській області: є поранений

Новость на русском →
Невське, Понеділок 16 січня 2023 17:46
Окупанти завдали артилерійського удару по селу Невське у Луганській області: є поранений Фото: Окупанти завдали артилерійського удару по селу Невське у Луганській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові атакували село Невське у Луганській області та поранили одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Луганській області.

"У селі Невське, внаслідок артобстрілів окупаційними військами РФ, тілесні ушкодження отримав місцевий мешканець", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що також було пошкоджено приватне домоволодіння.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що у деокупованому селі Невське (Луганська область) правоохоронці виявили декілька танкових снарядів армії РФ.

До цього повідомлялось, що деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Луганськ Війна в Україні
NEWS
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
Карта війни в Україні на 16 січня: британська розвідка оновила дані
DAILY
Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години
Марія Бунякінаспеціально для РБК-Україна Закарпаття 24/7. Як живе єдиний регіон України, де немає комендантської години