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Оккупанты обстреляли освобожденное Невское: снаряд попал во двор, есть раненая

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Луганск, Четверг 02 февраля 2023 09:34
Оккупанты обстреляли освобожденное Невское: снаряд попал во двор, есть раненая Фото: оккупанты обстреляли освобожденное Невское Луганской области (t.me/serhiy_hayday)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты бьют по деоккупированным селам Луганской области. В частности, один из снарядов попал во двор дома в Невском, ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской области Сергея Гайдая.

"Освобожденные территории продолжают страдать от вражеских обстрелов. Вчера на один из подворий жителей села Невское прилетел российский снаряд", - рассказал он.

По словам Гайдая, задело его владелицу, находившуюся в тот момент на улице.

"Женщина ранена в ногу. Ее сразу эвакуировали в больницу в Донецкой области", - добавил глава региона.

Как сообщалось, 16 января российские военные атаковали село Невское в Луганской области и ранили одного человека.

Напомним, что в деоккупированном селе Невское (Луганская область) правоохранители обнаружили несколько танковых снарядов армии РФ.

Ранее сообщалось, что деоккупированные населенные пункты Невское и Макеевка (Луганская область) серьезно пострадали в результате боевых действий. В этих селах поврежден почти каждый частный дом.

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