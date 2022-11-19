Самі руїни. Гайдай показав, як виглядають звільнені Невське та Макіївка в Луганській області

Деокуповані населені пункти Невське та Макіївка (Луганська область) серйозно постраждали внаслідок бойових дій. В цих селах пошкоджено майже кожний приватний будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Луганської ОВА.

"Учора вдалося проїхати до деокупованих Невського та Макіївки. У Невському справи трохи кращі - пошкоджений практично кожен будинок, але не так критично. Водночас, Макіївка розбита до непізнаваності - самі руїни", - заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, в цих селах залишаються люди, які не бажають виїжджати. Саме тому їм привозять все необхідне для зимування, але влада продовжує вмовляти евакуюватися, бо на деокупованих територіях все ще небезпечно.

Також Гайдай поспілкувався з військовими, які ведуть бої на цих напрямках та разом з ними було визначено новий перелік потреб.