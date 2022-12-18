UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Сумську область з САУ та мінометів

Фото: Окупанти обстріляли Сумську область з САУ та мінометів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 18 грудня, війська Російської Федерації завдали понад 20 ударів по території Сумської області, використовуючи мінометну та артилерійську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Ворог завдав 26 ударів по території Глухівської та Шалигінської громад", - сказав Живицький.

Голова Сумської ОВА повідомив, що по Глухівській громаді росіяни завдали 16 ударів з мінометів, ще 10 ударів завдали по Шалигинській громаді, але вже з САУ.

Живицький додав, що внаслідок обстрілу, в обох випадках обійшлось без постраждалих та руйнувань.

Нагадаємо, за добу, 15 грудня, російські війська нанесли 58 ударів по території Сумської області. Під обстріл потрапили дві громади.

Раніше ми писали, що 14 грудня, росіяни вкотре обстріляли територію Сумської області, зокрема Путивльську громаду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна Росії проти України