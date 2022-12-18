Оккупанты обстреляли Сумскую область из САУ и минометов

Сегодня, 18 декабря, войска Российской Федерации нанесли более 20 ударов по территории Сумской области, используя минометное и артиллерийское оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВД Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Враг нанес 26 ударов по территории Глуховской и Шалыгинской общин", - сказал Живицкий.

Глава Сумской ОВА сообщил, что по Глуховской общине россияне нанесли 16 ударов из минометов, еще 10 ударов нанесли по Шалыгинкой общине, но уже из САУ.

Живицкий добавил, что в результате обстрелов в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений.