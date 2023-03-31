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Окупанти обстріляли Сумську область з міномету та артилерії

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Сумська область, П'ятниця 31 березня 2023 21:38
Окупанти обстріляли Сумську область з міномету та артилерії Фото: окупанти обстріляли Сумську область з міномету та артилерії (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 березня, російські військові знову обстріляли прикордонні території Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумської області: Зноб-Новгородської, Білопільської, Хотінської, Есманської.

По Зноб-Новгородській громаді з території Росії зранку було здійснено артилерійський обстріл - 20 "прильотів".

Хотінську громаду росіяни били з артилерії, загалом було зафіксовано 25 "прильотів". Внаслідок одного з обстрілів отримав поранення мешканець Сумського району.

З міномету ворог обстріляв Білопільську, скинувши 10 мін на територію громади, та Есманську громаду.

Нагадаємо, сьогодні війська РФ обстріляли з артилерії та безпілотника Нікопольський район.

Своєю чергою українські військові на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів.

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