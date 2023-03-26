ua ru
Нд, 26 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів

Новость на русском →
Україна, Неділя 26 березня 2023 15:13
ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів Фото: ЗСУ знищили спостережний пункт окупантів на півдні
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові знищили спостережний пункт російських окупантів на півдні. Внаслідок бойової роботи захисників знищено 8 росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.

"За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітаризовано 8 рашистів", -тйдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що інші результати дорозвідуються.

Нагадаємо, українські захисники за останню добу знищили 660 окупантів та 15 танків ворога.

Крім того, прикордонники показали, як разом з артилеристами знищили позицію окупантів у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
Путін зізнається, що йому страшно. У Зеленського відреагували на заяву про ядерну зброю у Білорусі
DAILY
Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Москва шукає "чорний" вихід. Як РФ через санкції Заходу продає більше нафти в Азію