ЗСУ на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь" у Facebook.

"За підтвердженими даними знищено ворожий спостережний пункт та інженерну техніку, демілітаризовано 8 рашистів", -тйдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що інші результати дорозвідуються.

Нагадаємо, українські захисники за останню добу знищили 660 окупантів та 15 танків ворога.

Крім того, прикордонники показали, як разом з артилеристами знищили позицію окупантів у Луганській області.

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