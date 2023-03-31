ua ru
Пт, 31 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли з артилерії та безпілотника Нікопольський район

Новость на русском →
Дніпропетровська область, П'ятниця 31 березня 2023 20:35
Війська РФ обстріляли з артилерії та безпілотника Нікопольський район Фото: Війська РФ обстріляли з артилерії та безпілотника Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 31 березня, російські окупанти двічі обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Спочатку окупанти обстріляли громаду з тяжкої артилерії, а пізніше - з безпілотника.

За даними Лисака, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

"У Марганці пошкоджено соціальну установу, авто та пару господарських будівель. Наслідки атак ще уточнюються", - додав він.

Фото: Війська РФ обстріляли з артилерії та безпілотника Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, як нещодавно розповідали у Силах оборони, окупаційні війська на півдні та глибоко засіли в обороні.

Крім того, українські військові на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область Нікополь Війна Росії проти України
NEWS
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
Україна готується до контрнаступу: потрібна важка техніка та підготовлені бійці, - Резніков
DAILY
Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй