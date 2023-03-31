Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram .

Спочатку окупанти обстріляли громаду з тяжкої артилерії, а пізніше - з безпілотника.

За даними Лисака, внаслідок обстрілу люди не постраждали.

"У Марганці пошкоджено соціальну установу, авто та пару господарських будівель. Наслідки атак ще уточнюються", - додав він.

Фото: Війська РФ обстріляли з артилерії та безпілотника Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, як нещодавно розповідали у Силах оборони, окупаційні війська на півдні та глибоко засіли в обороні.

Крім того, українські військові на півдні знищили спостережний пункт та інженерну техніку окупантів.

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