ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета и артиллерии

Новина українською →
Сумская область, Пятница 31 марта 2023 21:38
Оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета и артиллерии Фото: оккупанты обстреляли Сумскую область из миномета и артиллерии (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 марта, российские военные снова обстреляли приграничные территории Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.

В течение дня россияне совершили обстрелы территории 4 общин Сумской области: Зноб-Новгородской, Белопольской, Хотинской, Эсманской.

По Зноб-Новгородской общине с территории России утром был произведен артиллерийский обстрел - 20 "прилетов".

Хотинскую общину россияне били из артиллерии, всего было зафиксировано 25 "прилетов". В результате одного из обстрелов получил ранение житель Сумского района.

Из миномета враг обстрелял Белопольскую, сбросив 10 мин на территорию общины и Эсманскую общину.

Напомним, сегодня войска РФ обстреляли из артиллерии и беспилотника Никопольский район.

В свою очередь, украинские военные на юге уничтожили наблюдательный пункт и инженерную технику оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Сумская область Война России против Украины
NEWS
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
Украина готовится к контрнаступлению: нужна тяжелая техника и подготовленные бойцы, - Резников
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций