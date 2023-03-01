ua ru
Чт, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Сумський район: пошкоджено ЛЕП, можливі перебої зі світлом

Новость на русском →
Суми, Середа 01 березня 2023 23:40
Окупанти обстріляли Сумський район: пошкоджено ЛЕП, можливі перебої зі світлом Фото: російські війська обстріляли Сумський район та пошкодили ЛЕП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні ввечері, 1 березня, обстріляли з використанням артилерії Сумського району та пошкодили лінію електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сумської ОВА.

"Ворог здійснив артилерійський обстріл - попередньо 152 мм снарядами на ділянках місцевості Сумського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено лінію електропередач. Тому в прикордонних населених пунктах можливі перебої з електропостачанням", - йдеться у повідомленні Сумської ОВА.

Повідомляється, що бригади енергетиків найближчим часом розпочнуть роботи з відновлення електропостачання. Попередньо внаслідок обстрілу обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше жителі Сумської області почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що у середу, 1 березня, російські війська знову обстріляли Сумську область. Загалом у регіоні було зафіксовано 31 "приліт".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Вторгнення Росії до України
NEWS
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
Ситуація критична. Що відбувається в Бахмуті і чи є загроза його захоплення
DAILY
Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Маріуполь у перші дні вторгнення РФ. Як місто зустріло велику війну та чинило супротив ворогу