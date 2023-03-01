Оккупанты обстреляли Сумской район: повреждена ЛЭП, возможны перебои со светом

Российские войска сегодня вечером, 1 марта, обстреляли с использованием артиллерии Сумской район и повредили линию электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сумской ОВА.

"Враг совершил артиллерийский обстрел – предварительно 152 мм снарядами на участках местности Сумского района. В результате обстрела была повреждена линия электропередач. Поэтому в приграничных населенных пунктах возможны перебои с электроснабжением", - говорится в сообщении Сумской ОВА.

Сообщается, что бригады энергетиков в ближайшее время начнут работы по восстановлению электроснабжения. Предварительно, в результате обстрела обошлось без пострадавших.