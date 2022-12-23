Окупанти обстріляли сьогодні Херсон фосфорними бомбами, - ЦНС

Російські окупанти сьогодні завдали по Херсону удари з реактивної і ствольної артилерії із застосуванням фосфорних боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як пише ЦНС, російські війська щодня тероризують Херсон і райони на правому березі Дніпра після того, як ці території звільнили ЗСУ. Сьогодні, 23 грудня, окупанти нанесли удари по місту, використовуючи фосфорні боєприпаси.

"Застосування фосфорних бомб та інших снарядів з білим фосфором поблизу та всередині населених пунктів заборонено Женевською конвенцією про захист жертв війни. Проте росіяни і надалі продовжують підтверджувати своє реноме терористів, атакуючи цивільне населення", - підкреслює Центр.