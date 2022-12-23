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Оккупанты обстреляли сегодня Херсон фосфорными бомбами, - ЦНС

Фото: Херсон и пригород ежедневно обстреливают российские оккупанты (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты сегодня нанесли по Херсону удары из реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как пишет ЦНС, российские войска ежедневно терроризируют Херсон и районы на правом берегу Днепра после того, как эти территории освободили ВСУ. Сегодня, 23 декабря, оккупанты нанесли удары по городу, используя фосфорные боеприпасы.

"Применение фосфорных бомб и других снарядов с белым фосфором вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны. Однако россияне и дальше продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население", - подчеркивает Центр.

На этой неделе РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты могли наносить удары по Херсону с помощью фосфорных боеприпасов.

Напомним, сегодня российские оккупанты несколько раз обстреливали Херсон. В результате дневного вражеского удара по городу там начался пожар.

Власти Херсона рекомендуют жителям города позаботиться о собственной безопасности и эвакуироваться. Есть риск, что горожане могут остаться без тепла и воды.

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Херсон