Не залишилось живого місця: Зеленський про важку фронтову ситуацію на Донбасі

Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках у Донецькій області. У Бахмуті та Соледарі вже давно не залишилось живого місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі - Бахмут, Соледар, Марʼїнка, Кремінна", - пояснив Зеленський.

За словами президента, на землі цих районів вже давно не залишилось живого місця - не ушкодженого снарядами та вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут - ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни.

"Я дякую усім нашим героям, усім солдатам і командирам, які тримають фронт на цих напрямках, відбивають атаки та завдають ворогу відчутних втрат - у відповідь на те пекло, яке зайшло в Україну під російським прапором", - додав президент.