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Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів

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Вівторок 21 березня 2023 20:54
Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів Фото: Окупанти обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 21 березня, росіяни обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей з мінометів та артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ОК "Північ".

"Станом на 20:00 зафіксовано три обстріли російськими військами прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської області", - йдеться у повідомленні.

  • З 15:55 до 16:10 зафіксовано 10 приходів, ймовірно з міномета 120 мм, в район населеного пункту Студенок (Сумська обл.);
  • З 15:55 до 16:35 зафіксовано 27 приходів, ймовірно, зі ствольної артилерії, в районі дороги поблизу населеного пункту Хрінівка-Сеньківка (Чернігівська обл.);
  • З 16:00 до 16:10 зафіксовано про 2 приходи, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Порохонь (Сумська обл.).

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Нагадаємо, що в понеділок, 20 березня, російські військові атакували три громади у Сумській області.

Крім того, 19 березня росіяни обстріляли Сумську область із мінометів.

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