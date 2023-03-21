Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов
Во вторник, 21 марта, россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов и артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".
"По состоянию на 20:00 зафиксированы три обстрела российскими войсками приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской области", - говорится в сообщении.
- С 15:55 до 16:10 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Студенок (Сумская обл.);
- С 15:55 по 16:35 зафиксировано 27 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе дороги вблизи населенного пункта Хреновка-Сеньковка (Черниговская обл.);
- С 16:00 до 16:10 зафиксировано о 2 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Порохонь (Сумская обл.).
"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.
Напомним, что в понедельник, 20 марта, российские военные атаковали три общины в Сумской области.
Кроме того, 19 марта россияне обстреляли Сумскую область из минометов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.