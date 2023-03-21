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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов

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Вторник 21 марта 2023 20:54
Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов Фото: Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 21 марта, россияне обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей из минометов и артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ОК "Север".

"По состоянию на 20:00 зафиксированы три обстрела российскими войсками приграничных населенных пунктов Черниговской и Сумской области", - говорится в сообщении.

  • С 15:55 до 16:10 зафиксировано 10 приходов, вероятно, из миномета 120 мм, в район населенного пункта Студенок (Сумская обл.);
  • С 15:55 по 16:35 зафиксировано 27 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии, в районе дороги вблизи населенного пункта Хреновка-Сеньковка (Черниговская обл.);
  • С 16:00 до 16:10 зафиксировано о 2 приходах, вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Порохонь (Сумская обл.).

"Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в командовании.

Напомним, что в понедельник, 20 марта, российские военные атаковали три общины в Сумской области.

Кроме того, 19 марта россияне обстреляли Сумскую область из минометов.

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