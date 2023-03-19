Росіяни зранку обстріляли з мінометів Сумську область: 10 прильотів, атаковано будинок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

Нагадаємо, що в суботу, 18 березня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Також росіяни обстріляли Новослобідську громаду - 7 прильотів з мінометів та 41 прильот зі ствольної артилерії.

"Середино-Будська громада: зранку був мінометний обстріл - 10 прильотів по місту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

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