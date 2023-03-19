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Росіяни зранку обстріляли з мінометів Сумську область: 10 прильотів, атаковано будинок

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Суми, Неділя 19 березня 2023 09:33
Росіяни зранку обстріляли з мінометів Сумську область: 10 прильотів, атаковано будинок Фото: окупанти вранці 19 березня обстріляли Сумську область із мінометів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти зранку у неділю, 19 березня, обстріляли Сумську область з мінометів. Зафіксовано 10 прильотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Середино-Будська громада: зранку був мінометний обстріл - 10 прильотів по місту Середина-Буда. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни обстріляли Новослобідську громаду - 7 прильотів з мінометів та 41 прильот зі ствольної артилерії.

Нагадаємо, що в суботу, 18 березня, росіяни знову обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Російські військові вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей у п'ятницю, 17 березня.

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