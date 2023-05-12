Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 12 травня, обстріляли низку населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака .

Загалом минулої ночі зафіксовано чотири ворожі обстріли в цьому регіоні.

"Російська армія цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади", - розповів голова ОВА у своєму Telegram.

Внаслідок російських артобстрілів загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

"Інформацiя щодо наслiдкiв уточнюється. Мiсця "прильотів" обстежують рятувальники", - додав урядовець.