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Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії

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Дніпропетровська область, П'ятниця 12 травня 2023 07:50
Окупанти обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії Фото: голова Дніпропетровської ОВА розповів про ворожі обстріли (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 12 травня, обстріляли низку населених пунктів Нікопольського району Дніпропетровської області, використовуючи важку артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Загалом минулої ночі зафіксовано чотири ворожі обстріли в цьому регіоні.

"Російська армія цiлила по Нікопольському району. Під ударом був сам Нiкополь, а ще Червоногригорівська та Марганецька громади", - розповів голова ОВА у своєму Telegram.

Внаслідок російських артобстрілів загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

"Інформацiя щодо наслiдкiв уточнюється. Мiсця "прильотів" обстежують рятувальники", - додав урядовець.

Раніше повідомлялося, що вночі 12 травня в ряді областей України було оголошено повітряну тривогу, а також пролунали вибухи в Запоріжжі, Краматорську та Херсоні.

Нагадаємо, вчора, 11 травня, війська РФ атакували Нікополь з безпілотника та артилерії. Перед цим, 10 травня, окупанти обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду з важкої артилерії.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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