Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии
Войска РФ в ночь на пятницу, 12 мая, обстреляли ряд населенных пунктов Никопольского района Днепропетровской области, используя тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.
Всего минувшей ночью зафиксировано четыре вражеских обстрелов в этом регионе.
"Российская армия целила по Никопольскому району. Под ударом был сам Никополь, а еще Красногригорьевская и Марганецкая общины", - рассказал глава ОВА в своем Telegram.
В результате российских артобстрелов погибших и пострадавших, к счастью, нет.
"Информация о последствиях уточняется. Места "прилетов" обследуют спасатели", - добавил чиновник.
Ранее сообщалось, что ночью 12 мая в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, а также прогремели взрывы в Запорожье, Краматорске и Херсоне.
Напомним, вчера, 11 мая, войска РФ атаковали Никополь с беспилотника и артиллерии. Перед этим,10 мая, оккупанты обстреляли Никополь и Марганецкую общину из тяжелой артиллерии.
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