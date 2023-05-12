Оккупанты обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии

Войска РФ в ночь на пятницу, 12 мая, обстреляли ряд населенных пунктов Никопольского района Днепропетровской области, используя тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Всего минувшей ночью зафиксировано четыре вражеских обстрелов в этом регионе.

"Российская армия целила по Никопольскому району. Под ударом был сам Никополь, а еще Красногригорьевская и Марганецкая общины", - рассказал глава ОВА в своем Telegram.

В результате российских артобстрелов погибших и пострадавших, к счастью, нет.

"Информация о последствиях уточняется. Места "прилетов" обследуют спасатели", - добавил чиновник.