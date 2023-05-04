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Окупанти обстріляли Нікополь: є поранений та руйнування

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Четвер 04 травня 2023 07:46
Окупанти обстріляли Нікополь: є поранений та руйнування Фото: росіяни обстріляли Нікополь (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновський

Вночі, 4 травня, росіяни атакували Нікополь Дніпропетровської області артилерією та дронами-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

У мiстi пошкодженi 11 приватних будинків та 9 господарських споруд. А ще - газогiн та лiнiя електропередач. Постраждав 32-рiчний чоловiк, вiн знаходиться у лiкарнi.

"Є руйнування й на одному з промислових пiдприємств. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили", - написав він.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні була оголошена маштабна повітряна тривога.

Вибухи лунали в Запоріжжі, Краматорську, Слов'янську, Одесі та Києві - в столиці повідомляли про роботу ППО.

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Нікополь Дніпропетровська область
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