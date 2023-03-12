ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли Миколаївську область з РСЗВ: у поліції повідомили про наслідки

Новость на русском →
Неділя 12 березня 2023 01:18
Окупанти обстріляли Миколаївську область з РСЗВ: у поліції повідомили про наслідки Фото: Окупанти обстріляли Миколаївську область з РСЗВ (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти у ніч на 12 березня атакували місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару ворога спалахнуло декілька автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Знову обстріли з РСЗВ зі сторони Кінбурської коси", - зазначив правоохоронець.

Шайхет розповів, що на місці події працюють рятувальники та поліція, наразі встановлюються пошкодження. За попередніми данми ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 11 березня, російські окупанти атакували ракетами Запоріжжя. Влучили по критичній інфраструктурі.

Окрім цього, війська РФ обстріляли Херсон. Уламки ворожих снарядів впали на Миколаївське шосе поблизу супермаркету. Троє людей загинули.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська область Війна Росії проти України
NEWS
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
Ядерний бомбардувальник США пролетів вздовж кордону Росії. Його супроводили винищувачі Польщі
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації