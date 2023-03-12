Окупанти обстріляли Миколаївську область з РСЗВ: у поліції повідомили про наслідки

Російські окупанти у ніч на 12 березня атакували місто Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару ворога спалахнуло декілька автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета.

"Знову обстріли з РСЗВ зі сторони Кінбурської коси", - зазначив правоохоронець. Шайхет розповів, що на місці події працюють рятувальники та поліція, наразі встановлюються пошкодження. За попередніми данми ніхто не постраждав.