Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО: в полиции сообщили о последствиях

Российские оккупанты в ночь на 12 марта атаковали город Очаков Николаевской области. В результате удара врага загорелось несколько автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальник полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Вновь обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы", - отметил правоохранитель. Шайхет рассказал, что на месте происшествия работают спасатели и полиция, устанавливаются повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.