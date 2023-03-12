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Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО: в полиции сообщили о последствиях

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Воскресенье 12 марта 2023 01:18
Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО: в полиции сообщили о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли Николаевскую область из РСЗО (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 12 марта атаковали город Очаков Николаевской области. В результате удара врага загорелось несколько автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальник полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

"Вновь обстрелы из РСЗО со стороны Кинбурской косы", - отметил правоохранитель.

Шайхет рассказал, что на месте происшествия работают спасатели и полиция, устанавливаются повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, 11 марта, российские оккупанты атаковали ракетами Запорожье. Попали по критической инфраструктуре.

Кроме того, войска РФ обстреляли Херсон. Обломки вражеских снарядов упали на Николаевское шоссе вблизи супермаркета. Три человека погибли.

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