Окупанти обстріляли Херсонську область: є поранена
Росіяни вчергове атакували територію Херсонської області. В результаті ворожого удару постраждала місцева жителька.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.
За даними ОВА, сьогодні, 24 травня, російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Херсонської області.
В результаті ворожих ударів по Бериславу зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкодження житлових будинків. Крім того, через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. Наразі на місці працюють рятувальники.
До того ж за даними ОВА, через обстріли Іванівки місцева 60-річна жителька отримала поранення. Її шпиталізували, нині медики надають постраждалій необхідну допомогу.
Ситуація в Херсонські області
Після деокупації правобережжя Херсонської області росіяни все частіше почали обстрілювати правий берег Херсонської області за допомогою мінометної та артилерійської зброї, а також використовуючи авіацію.
Зокрема на місто Херсон окупанти здійснюють ракетні обстріли.
Нагадаємо, що за минулу добу росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення.