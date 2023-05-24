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Окупанти обстріляли Херсонську область: є поранена

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Херсонська область, Середа 24 травня 2023 20:59
Окупанти обстріляли Херсонську область: є поранена Фото: окупанти обстріляли Херсонську область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни вчергове атакували територію Херсонської області. В результаті ворожого удару постраждала місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну військову адміністрацію.

За даними ОВА, сьогодні, 24 травня, російська армія продовжила обстрілювати населені пункти Херсонської області.

В результаті ворожих ударів по Бериславу зафіксовано влучання в будівлю заводу та гуртожитку освітнього закладу, а також пошкодження житлових будинків. Крім того, через мінометний обстріл Новотягинки сталася пожежа в приватному будинку. Наразі на місці працюють рятувальники.

До того ж за даними ОВА, через обстріли Іванівки місцева 60-річна жителька отримала поранення. Її шпиталізували, нині медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Окупанти обстріляли Херсонську область: є поранена

Ситуація в Херсонські області

Після деокупації правобережжя Херсонської області росіяни все частіше почали обстрілювати правий берег Херсонської області за допомогою мінометної та артилерійської зброї, а також використовуючи авіацію.

Зокрема на місто Херсон окупанти здійснюють ракетні обстріли.

Нагадаємо, що за минулу добу росіяни 64 рази обстріляли Херсонську область. В результаті ворожої атаки двоє людей загинуло, ще троє отримали поранення.

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