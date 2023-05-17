Фото: росіяни вночі вдарили по житловому будинку в Херсоні (кадр з відео)

Російські окупанти вночі вдарили па багатоповерхівці в Херсоні. Внаслідок обстрілу були зруйновані два під’їзди житлового будинку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської обласної державної адміністрації.

"Ймовірно, по будинку завдали ракетного удару. У дев’ятиповерхівці знищено квартири з 1 по 5 поверхи. Внаслідок влучання почалася пожежа. Займання ліквідували", - пише пресслужба. Зазначається, що цивільні не постраждали, оскільки мешканців з будинку відселили. На відео можна побачити наслідки регулярних обстрілів росіян.