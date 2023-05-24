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Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть раненая

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Херсонская область, Среда 24 мая 2023 20:59
Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть раненая Фото: оккупанты обстреляли Херсонскую область (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Россияне в очередной раз атаковали территорию Херсонской области. В результате вражеского удара пострадала местная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

По данным ОВА, сегодня, 24 мая, российская армия продолжила обстреливать населенные пункты Херсонской области.

В результате вражеских ударов по Бериславу зафиксировано попадание в здание завода и общежития образовательного учреждения, а также повреждение жилых домов. Кроме того, из-за минометного обстрела Новотягинки произошел пожар в частном доме. Сейчас на месте работают спасатели.

К тому же по данным ОВА, из-за обстрелов Ивановки местная 60-летняя жительница получила ранения. Ее госпитализировали, сейчас медики оказывают пострадавшей необходимую помощь.

Оккупанты обстреляли Херсонскую область: есть раненая

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правобережья Херсонской области россияне все чаще начали обстреливать правый берег Херсонской области с помощью минометного и артиллерийского оружия, а также используя авиацию.

В частности на город Херсон оккупанты осуществляют ракетные обстрелы.

Напомним, что за прошедшие сутки россияне 64 раза обстреляли Херсонскую область. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще трое получили ранения.

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