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Окупанти обстріляли Херсон: поцілили по лікарні, є "прильоти" по будинках

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Херсон, Середа 30 листопада 2022 11:06
Окупанти обстріляли Херсон: поцілили по лікарні, є "прильоти" по будинках Фото: окупанти сьогодні обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська сьогодні, 30 листопада вчергове обстріляли Херсон. Ворог поцілив у одну з лікарень, також зафіксовані "прильоти" по житлових будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресофіцера комендатури оборони Херсона Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Реально по Херсону ворог періодично гатить з різних типів ракетного та артилерійського озброєння... Сьогодні вчергове (окупанти - ред.) поцілили, постраждала чергова лікарня - це обласна стоматологічна поліклініка. Окрім цього, є "прильоти" по житлових будинках, наразі інформація щодо постраждалих встановлюється", - розповів Плетенчук.

Також він дав важливе роз'яснення щодо повітряної тривоги, яка не спрацьовує в разі артилерійського чи обстрілу з РСЗВ.

"Щодо повітряної тривоги - її можна почути та увімкнути, коли це повітряна ціль, яка розпізнається заздалегідь, а коли йдеться про артилерійський обстріл, чи РСЗВ - це не те, що може побачити протиповітряна система і відповідно відреагувати", - зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, сьогодні вранці в Херсоні повідомляли про звуки вибухів.

Додамо, вчора окупанти також били по місту, за добу було чути вибухи близько п'яти разів.

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Херсон Обстріл Війна Росії проти України
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